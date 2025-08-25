ЦБ доработает механизм ПСК для предотвращения обхода банками этого ограничения

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует доработать механизм полной стоимости кредитов (ПСК), чтобы дестимулировать банки обходить ограничения ПСК. Об этом говорится в доработанном докладе о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

В частности, ЦБ во втором полугодии 2025 года проработает механизм, который предотвратит практику банков по обходу ограничения ПСК по кредитным картам за счет введения комиссий за снятие наличных/переводы с использованием таких карт.

В планах ЦБ также во второй половине этого года проработать вопрос совершенствования ограничения ПСК по кредитным картам так, чтобы учитывались все установленные кредитором ставки, а не только ставки за безналичное использование карты и снятие наличных. В 2024 году банки стали предлагать кредитные карты, предусматривающие еще одну более высокую ставку за перевод денежных средств. В итоге целесообразно нормативно урегулировать применение ограничения ПСК к самому высокому в указанном случае значению ПСК, рассчитанному исходя из ставки за переводы.

С учетом изменений в регулировании ПСК, которые произошли в 2024 году, ЦБ также хочет провести анализ, имеется ли регуляторный арбитраж в сегменте потребительских кредитов, предоставляемых банками и МФО. Банк России планирует выработать решения по выравниванию условий кредитования по схожим для банков и МФО продуктам, а также изучить бизнес-модели "банковских" МФО, чтобы снизить риски обхода банками ограничения ПСК через привлечение заемщиков в дочерние МФО и выдачу им дорогих займов.

Кроме того, регулятор в 2026 году хочет проработать возможность расчета и раскрытия двух значений ПСК по льготным ипотечным кредитам: исходя из льготной ставки и максимальной ставки, которая, например, применяется в случае, если заемщик перестал соответствовать критериям государственной программы. Сейчас расчет и раскрытие ПСК по таким продуктам осуществляются только исходя из максимальной ставки. Изменение подхода позволит заемщику более осознанно подойти к получению льготного кредита, так как кроме льготной процентной ставки, в таком договоре есть иные расходы, на которые заемщик, скорее всего, не обратит внимания, если не показать ему их в формате ПСК, отмечает ЦБ.