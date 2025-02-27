Поиск

Банк России повысит требования к резервам МФО по займам с ПСК более 150% годовых

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России планирует повысить требования к резервам микрофинансовых организаций (МФО) по займам с полной стоимостью кредита (ПСК) 150% годовых и более, говорится в опубликованном регулятором проекте указания.

Так, с 1 января 2026 года по договору потребительского займа с ПСК 150% и более резервы при просрочке от 8 до 30 дней составят 50%, при просрочке от 31 до 60 дней - 80%, при просроченных платежах продолжительностью от 61 до 90 дней резервы составят 90%, при просрочке от 91 до 120 дней и более - 99%. Сейчас эти показатели применяются к займам с ПСК 250% и более.

Кроме того, ЦБ планирует введение надбавки 99%, если задолженность по займу была реструктурирована три и более раз.

Также проект содержит регламентацию требований к обеспечению договора займа в виде поручительства и независимой гарантии, определение порядка группировки требований по договору займа в случае, если требования обеспечены несколькими видами обеспечения.

МФО также должны будут самостоятельно установить обстоятельства, которые свидетельствуют о выдаче мошеннических займов, в качестве основания для формирования резервов на возможные потери по займам.

Предложения и замечания по проекту указанию принимаются до 13 марта.

Банк России МФО ПСК ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глобальный долг достиг рекордных $318 трлн в 2024 году

Минюст зарегистрировал приказы об индексации оптовых цен на газ в 2025 году на 10,3%

"РусГидро" получила 13,4 млрд рублей годового убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

Ozon банк в 2025 году планирует запуск кредитных карт для физлиц

Ozon банк в 2025 году планирует запуск кредитных карт для физлиц

Фермеры ЕС попросили отложить на год повышение пошлин на удобрения из России и Белоруссии

В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года

В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года

Минэкономразвития отметило небольшое замедление роста ВВП в начале года

Международные резервы РФ с 14 по 21 февраля увеличились на $6,1 млрд

В Еврокомиссии пообещали противостоять пошлинам США

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });