Банк России повысит требования к резервам МФО по займам с ПСК более 150% годовых

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России планирует повысить требования к резервам микрофинансовых организаций (МФО) по займам с полной стоимостью кредита (ПСК) 150% годовых и более, говорится в опубликованном регулятором проекте указания.

Так, с 1 января 2026 года по договору потребительского займа с ПСК 150% и более резервы при просрочке от 8 до 30 дней составят 50%, при просрочке от 31 до 60 дней - 80%, при просроченных платежах продолжительностью от 61 до 90 дней резервы составят 90%, при просрочке от 91 до 120 дней и более - 99%. Сейчас эти показатели применяются к займам с ПСК 250% и более.

Кроме того, ЦБ планирует введение надбавки 99%, если задолженность по займу была реструктурирована три и более раз.

Также проект содержит регламентацию требований к обеспечению договора займа в виде поручительства и независимой гарантии, определение порядка группировки требований по договору займа в случае, если требования обеспечены несколькими видами обеспечения.

МФО также должны будут самостоятельно установить обстоятельства, которые свидетельствуют о выдаче мошеннических займов, в качестве основания для формирования резервов на возможные потери по займам.

Предложения и замечания по проекту указанию принимаются до 13 марта.