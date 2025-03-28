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Банк России не стал продлевать мораторий на ограничение ПСК по потребкредитам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не стал продлевать мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов, который действовал в течение первого квартала, говорится в сообщении регулятора.

Банк России вводит мораторий на применение ПСК в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на этот показатель.

В четвертом квартале 2024 года Банк России принял решение временно отменить ограничение ПСК, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.

Как отмечает ЦБ, за время действия послабления участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов. "Теперь, когда рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, финансовые организации могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме", - говорится в сообщении регулятора.

Полная стоимость кредита (ПСК) по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с 1 апреля 2025 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита (займа). Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей, отмечает Банк России.

Чу аш


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