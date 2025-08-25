ЦБ РФ планирует ограничить круг инвесторов в кредитные ЦФА только "квалами"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Банк России планирует в начале 2026 года ограничить круг инвесторов в кредитные цифровые активы (ЦФА, базовый актив по ним - кредиты) только квалифицированными участниками, говорится в доработанном докладе о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

Это мера предлагается для минимизации рисков розничных инвесторов.

Регулятор в 2026 году также собирается разработать стандарт раскрытия информации по кредитным ЦФА. "Сейчас инвесторы не могут рассчитывать на наличие полной, понятной и своевременной информации о приобретаемом продукте. В настоящее время отсутствуют детальные требования для эмитентов по раскрытию информации о выпускаемых кредитных ЦФА, необходимые для оценки риска по "передаваемому" кредиту", - подчеркивает ЦБ.

Банк России планирует уточнить требования к минимальному набору показателей, характеризующих качество активов.

Также в 2026 году ЦБ собирается с учетом комплексной оценки рассмотреть возможность разрешить учет передачи риска инвесторам (с использованием кредитных ЦФА) с целью высвобождения капитала банков при расчете пруденциальных нормативов. Для реализации такой инициативы может потребоваться установить для банка - эмитента кредитного ЦФА - требование о доле удержания риска (например, 20% "передаваемого" кредита) для обнуления риска по переданной части и настроить регулирование в части переноса макронадбавок на банки и участников банковских групп, инвестировавших (прямо или косвенно) в кредитные ЦФА.