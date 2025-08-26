Запрет ОАЭ на прием грузов из Судана начинает влиять на потоки нефти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Запрет ОАЭ на доступ к портам танкерам с грузами из Судана начал влиять на потоки нефти: как минимум одно судно с нефтью не смогло зайти в эмиратский порт и, вероятно, будет вынуждено разгрузиться в Сингапуре, сообщает Bloomberg.

Танкер Pola класса Suezmax c 80 тысячами тонн нефти сорта Dar Blend из Южного Судана, уже неделю стоит вблизи Фуджейры, крупного эмиратского порта и центра заправки судов. Судно не разгружалось с момента прибытия из Марсы Башайер вблизи Порт-Судана.

Танкер, арендованный Vitol Group, в последний раз стоял на якоре примерно в 100 километрах от Фуджейры, на территории Омана. Компанией-оператором судна является греческая компания Dynacom Tankers.

Власти Судана разорвали связи с ОАЭ, обвинив страну в поставках оружия военизированной группировке "Силы быстрого реагирования" (СБР), которая уже два года ведет войну против правительства страны, поддерживаемого военными.

Ранее в августе ОАЭ запретили своим портам обрабатывать грузы, идущие в Порт-Судан, или поступающие из него.

По словам трейдеров, танкер Pola может быть перенаправлен к Сингапурскому проливу. Порты в Юго-Восточной Азии также имеют комплексы для заправки судов.

Dar Blend - сорт малосернистой нефти, добываемой в Южном Судане и поставляемой из портов соседнего Судана. Согласно данным аналитической компании Vortexa, за последние два месяца поставки нефти Dar Blend осуществлялись лишь в два пункта (Малайзия и Сингапур), помимо Фуджейры.