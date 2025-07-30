Между Южным Суданом и Угандой начались столкновения, есть жертвы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Боевые действия начались на границе Уганды и Южного Судана, в результате которых погибли как минимум пять южносуданских и один угандийский военный.

"По словам представителей армии Уганды, военные сил обороны Южного Судана пересекли границу и отказались покидать территорию, что привело к перестрелке, в которой погибли пять южносуданских солдат и по меньшей мере один угандийский солдат", - передают в среду западные СМИ.

Армия Южного Судана подтвердила столкновение, но не сообщила, сколько человек погибло.

Уганда на протяжении нескольких десятилетий поддерживала силы, лояльные президенту Южного Судана Сальваторе Кииру, помогая стране в борьбе за независимость, которую страна обрела в 2011 году, и во время последующей гражданской войны.

В марте Южный Судан пригласил армию Уганды для помощи в укреплении безопасности в столице Джубе после ухудшения отношений между Кииром и его соперником, первым вице-президентом Риеком Мачаром.