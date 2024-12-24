Поиск

Япония планирует сократить выбросы CO2 на 60% от уровня 2013 года к 2035 году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Япония планирует к 2035 году сократить выбросы углекислого газа на 60% по сравнению с уровнем 2013 года, пишет Bloomberg.

Новая цель была объявлена представителями совместной рабочей группы министерств торговли и окружающей среды Японии, которые считают, что такой темп позволит стране выйти на нулевой уровень выбросов к 2050 году.

Предыдущая цель Японии предполагала сокращение выбросов на 46% к 2030 году.

После общественного обсуждения предложенный рабочей комиссией план должен быть окончательно утвержден правительством Японии в рамках обязательств страны согласно Парижскому соглашению по климату.

Япония вошла в пятерку лидеров по выбросам CO2 в 2023 году, показывают данные Европейской комиссии.

В прошлом году более 60% выработки электроэнергии в стране приходилось на уголь и природный газ. Переход на возобновляемые источники энергии сдерживается, в частности, проблемами в сфере регулирования перезапуска атомных электростанций, а также нехваткой свободных земель для развития солнечной энергетики и строительства наземных ветропарков.

Между тем, экологи и эксперты в области климата называют поставленную Японией цель недостаточно амбициозной. По оценкам аналитиков группы Climate Action Tracker, занимающейся анализом национальных климатических стратегий, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня, Японии необходимо сократить выбросы примерно на 80% к 2035 году, а не на 60%.

Для выхода на нулевые чистые выбросы Японии потребуется до 2050 года инвестировать в низкоуглеродные активы и инфраструктуры $7,7 трлн, пишет BloombergNEF в сентябрьском отчете.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведчук попросил прокуратуру Брюсселя возбудить дело против Зеленского за попытку подкупа Фицо

Российский МИД подтвердил исчезновение двух россиян при крушении сухогруза Ursa Major

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 финансовый год

Экс-президент США Клинтон госпитализирован с высокой температурой

Экс-президент США Клинтон госпитализирован с высокой температурой
Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля признали причастность к ликвидации лидера ХАМАС в Иране

Власти Израиля признали причастность к ликвидации лидера ХАМАС в Иране

Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

Цены на какао-бобы могут вырасти сильнее биткоина по итогам 2024 года

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2068 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });