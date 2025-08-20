Поиск

Кабмин выделит 3,8 млрд рублей на модернизацию аэропорта Архангельск

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило госпрограмму "Строительство", включив в нее проект по модернизации инфраструктуры аэропорта Архангельск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Архангельской области.

"Теперь благодаря федеральной поддержке сможем построить новую аварийно-спасательную станцию, современные магистральную и рулежные дорожки, а также дооснастить существующие очистные сооружения. Всё это позволит значительно повысить эффективность работы аэропорта", - заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

Включение аэропорта в программу обусловлено рядом ключевых факторов, это – устойчивый рост пассажиропотока, необходимость увеличения пропускной способности аэровокзального комплекса и потребность в развитии инфраструктуры, отмечается в сообщении.

В марте со ссылкой на владельца холдинга "Новапорт" Романа Троценко сообщалось, что планируется инвестировать 6 млрд рублей в строительство нового терминала в аэропорту Архангельск. Начать его проектирование планируется уже в 2025 году, новый терминал должен иметь площадь около 7 тыс. кв. метров. По словам Троценко, терминал будет рассчитан как на международный, так и на внутренний турпоток. Строительство объекта может занять 16-17 месяцев.

В марте -декабре 2023 года аэропорт "Архангельск" был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) и для проведения ряда других работ. Полностью завершить работы на объекте планировалось осенью 2024 года. Об окончании работ не сообщалось.

Кроме того, в марте прошлого года в Архангельске закончилась реконструкция пассажирского терминала аэропорта площадью 1,5 тыс. кв. м, терминал встроен между павильонами внутренних и международных линий.

Аэропорт Архангельска открыт в 1963 году. Его пассажиропоток в 2024 году вырос в 2,5 раза к уровню предыдущего года - до 1,06 млн человек. Базовый перевозчик - авиакомпания Smartavia.

Учредителем АО "Аэропорт Архангельск" является комитет регионального имущества Архангельской области. Согласно отчетности компании, на 31 декабря 2024 года 31,49% уставного капитала АО "Аэропорт Архангельск" принадлежало ООО "Новапорт Холдинг".

Правительство РФ Архангельск Новапорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ ввела ответные санкции против британских СМИ, НПО и консалтинговых структур

Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии

Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии

"Газпром" нашел покупателя на сочинский санаторий "Голубая горка"

В Москве заявили о готовности к продолжению переговоров с Киевом в любом формате

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге
Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю
Разлив мазута в Керченском проливе

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Арестован находившийся в розыске экс-заместитель челябинского губернатора Уфимцев

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7001 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });