Кабмин выделит 3,8 млрд рублей на модернизацию аэропорта Архангельск

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило госпрограмму "Строительство", включив в нее проект по модернизации инфраструктуры аэропорта Архангельск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Архангельской области.

"Теперь благодаря федеральной поддержке сможем построить новую аварийно-спасательную станцию, современные магистральную и рулежные дорожки, а также дооснастить существующие очистные сооружения. Всё это позволит значительно повысить эффективность работы аэропорта", - заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

Включение аэропорта в программу обусловлено рядом ключевых факторов, это – устойчивый рост пассажиропотока, необходимость увеличения пропускной способности аэровокзального комплекса и потребность в развитии инфраструктуры, отмечается в сообщении.

В марте со ссылкой на владельца холдинга "Новапорт" Романа Троценко сообщалось, что планируется инвестировать 6 млрд рублей в строительство нового терминала в аэропорту Архангельск. Начать его проектирование планируется уже в 2025 году, новый терминал должен иметь площадь около 7 тыс. кв. метров. По словам Троценко, терминал будет рассчитан как на международный, так и на внутренний турпоток. Строительство объекта может занять 16-17 месяцев.

В марте -декабре 2023 года аэропорт "Архангельск" был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) и для проведения ряда других работ. Полностью завершить работы на объекте планировалось осенью 2024 года. Об окончании работ не сообщалось.

Кроме того, в марте прошлого года в Архангельске закончилась реконструкция пассажирского терминала аэропорта площадью 1,5 тыс. кв. м, терминал встроен между павильонами внутренних и международных линий.

Аэропорт Архангельска открыт в 1963 году. Его пассажиропоток в 2024 году вырос в 2,5 раза к уровню предыдущего года - до 1,06 млн человек. Базовый перевозчик - авиакомпания Smartavia.

Учредителем АО "Аэропорт Архангельск" является комитет регионального имущества Архангельской области. Согласно отчетности компании, на 31 декабря 2024 года 31,49% уставного капитала АО "Аэропорт Архангельск" принадлежало ООО "Новапорт Холдинг".