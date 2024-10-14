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Инвестиции "Аэродинамики" в новый аэровокзальный комплекс Краснодара составят 30 млрд руб.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Инвестиции группы "Аэродинамика" в строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Краснодара составят более 30 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор группы Алексей Старостин в кулуарах международного авиационного и туристического форума Air travel Sochi в понедельник.

"Подготовку и строительные работы мы начали еще осенью 2023 года, а в этом году уверенно идем по графику строительства, продолжая реализацию крупнейшего инвестиционного проекта на юге России. Напомню, мы подходим к этому комплексно: совместно с региональными и федеральными властями. Общая сумма инвестиций (в проект - ИФ) составляет более 60 млрд рублей, вклад "Аэродинамики" превысит 30 млрд рублей", - сказал он.

Старостин напомнил, что в марте этого года аэропорт "Краснодар", Минэкономразвития России и администрация Краснодарского края подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в рамках проекта строительства нового аэровокзального комплекса и объектов аэропортовой инфраструктуры. Тогда сообщалось, что объем инвестиций в рамках СЗПК составит 27 млрд рублей, при этом общая стоимость проекта оценивалась в 50 млрд рублей. Позже сообщалось, что общая стоимость проекта превысит 60 млрд рублей.

"Помимо самого терминала планируется строительство нового перрона, подъездных путей к новому АВК, а также контрольно-диспетчерского пункта Государственной корпорации по организации воздушного движения. На сегодняшний день готовность объекта находится на уровне 30%. При этом работы по возведению конструктива здания завершены уже на 60%", - добавил он.

По словам руководителя, также продолжаются работы по развитию еще одного аэропорта группы.

"Реконструкцию аэропорта Анапы мы проводим уже в течение нескольких лет. Построен новый терминал, введенный в эксплуатацию в 2017 году, реконструирован терминал 2, который оборудован для выполнения международных рейсов. В том числе, год назад, несмотря на ограничение полетов, мы завершили комплексную модернизацию воздушного пункта пропуска. Теперь пропускная способность модернизированного международного терминала увеличилась почти втрое и составила до 160 пассажиров в час. В данный момент мы ведем строительство крытых пешеходных галерей. Завершено строительство железнодорожной станции в непосредственной близости от аэропорта, ведутся работы по монтажу инженерных сетей, после чего запланирован ввод в эксплуатацию. Станция сможет принимать городские электрички до 10 вагонов. Она свяжет Витязево и Анапу, сделав путешествие на этот курорт еще удобнее", - подчеркнул Старостин.

В рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) "Аэродинамика" также планирует реконструировать аэродромную инфраструктуру в Анапе и Владивостоке, добавил Старостин.

"Точных параметров концессионного соглашения пока нет, поэтому говорить о тарифных последствиях и решениях пока преждевременно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, до 2030 года Минтранс РФ собирается модернизировать 129 аэродромов - на 76 из них запланированы работы по реконструкции и новому строительству. При этом, как заявлял глава Росавиации Дмитрий Ядров, на 28 аэродромах будет задействован механизм ГЧП, который позволит привлечь 104 млрд руб. частных инвестиций. В том числе, крупнейший аэропортовый оператор "Новапорт" для финансирования реконструкции 16 своих аэродромов планирует повысить ставки сборов за взлет-посадку для авиакомпаний - предварительно на 150 руб.

В группу "Аэродинамика" в ходят аэропорты Сочи, Анапы и Краснодара. С февраля 2022 года из соображений безопасности два последних закрыты. Единственным работающим аэропортом Краснодарского края является аэропорт Сочи, который также контролирует аэропорт Владивостока.

Краснодар ГК "Аэродинамика"
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