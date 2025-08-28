Поиск

Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО в I полугодии выросла на 33,6%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I полугодии 2025 г. выросла на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,6 млрд руб., сообщила компания.

Выручка составила 325,69 млрд руб. (+15,1%), говорится в отчете компании.

Операционные расходы выросли на 7,5%, до 278,94 млрд руб.

Операционная прибыль составила 74,22 млрд руб. (+51,5%).

EBITDA увеличилась на 30,6%, до 98,3 млрд руб.

Рост выручки был достигнут преимущественно за счет увеличения объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности, в том числе вследствие включения с 2025 г. Дальнего Востока во II ценовую зону энергорынка, сообщила "РусГидро".

При этом сдерживающее влияние на финансовые результаты "РусГидро" оказали существенный рост процентных расходов, обусловленный уровнем ключевой ставки ЦБ РФ и увеличением долгового портфеля компании в связи с реализацией масштабной инвестпрограммы, а также возросшие расходы по налогу на прибыль, говорится в сообщении.

Заемные средства "РусГидро" по итогам I полугодия 2025 г. оценивались в 635,51 млрд руб. Стоимость форвардного контракта с ВТБ выросла с 30,7 млрд руб. на конец 2024 г. до 32,89 млрд руб. по состоянию на конец июня 2025 г.

На счетах компании на конец июня 2025 г. хранилось 82,3 млрд руб.

Капзатраты "РусГидро" в I полугодии 2025 г. составили 101,49 млрд руб. против 68,16 млрд руб. годом ранее.

Инвестиции "РусГидро" в реконструкцию оборудования действующих электростанций и электросетей, а также строительство новых электростанций на 2025-2029 гг. оцениваются в 998,95 млрд руб., в том числе в 2025 г. - 226,27 млрд руб.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.

