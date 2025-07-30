Полугодовая чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ снизилась на 9,2% до 29,7 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии 2025 года снизилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA увеличилась на 18%, до 83 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка составила 139,69 млрд рублей (+17,7%).

На динамику выручки в отчетном периоде повлияли рост цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности, компенсировавших снижение выработки ГЭС ввиду низкой водности, а также начало реализации электроэнергии и мощности модернизированного по ДПМ ТГ №1 Владивостокской ТЭЦ-2, говорится в сообщении "РусГидро".

Себестоимость продаж выросла на 11,8%, до 62,76 млрд рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 20,8%, до 71,39 млрд рублей.

Проценты к уплате в I полугодии 2025 г. составили 24,88 млрд рублей против 15,07 млрд рублей годом ранее.

Заемные средства "РусГидро" по итогам в I полугодия 2025 года оценивались в 503,8 млрд рублей.

На счетах компании на конец июня 2025 хранилось 49,55 млрд рублей.

Капзатраты в январе-июне составили 71,37 млрд рублей против 45,29 млрд рублей годом ранее.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.