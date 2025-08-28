Поиск

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 5 тысяч

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе понизилось на 5 тысяч - до 229 тысяч, сообщило Министерство труда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее число новых заявок составило 234 тысячи, а не 235 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали снижения количества заявок до 230 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 228,5 тысяч по сравнению с 226 тысячами неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 16 августа, опустилось до 1,954 млн по сравнению с пересмотренными 1,961 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 1,97 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,972 млн.

