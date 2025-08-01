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"Транснефть" увеличила полугодовую чистую прибыль по РСБУ до 76,3 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии 2025 года выросла в 1,4 раза в годовом измерении, до 76,3 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 637,7 млрд рублей по сравнению с 635,2 млрд рублей годом ранее, себестоимость практически не изменилась - 569,3 млрд рублей прочие доходы выросли в 3,3 раза, до 10,8 млрд рублей.

"Увеличение чистой прибыли прежде всего обусловлено динамикой финансовых доходов и расходов, в том числе отсутствием в первом полугодии текущего года отрицательной переоценки финансовых вложений в акции ПАО "НМТП". При этом в отрицательную сторону на размер прибыли повлияло увеличение ставки налога на прибыль для "Транснефти" до 40% на 2025 - 2030 годы", - объясняет компания.

"Транснефть" напоминает, что показатели финансовой отчетности по РСБУ существенно отличаются от результатов по МСФО. Так, в частности, переоценка акций НМТП не влияет на финансовые результаты компании по МСФО и на размер дивидендов ПАО "Транснефть". Дивиденды компании определяются на основе консолидированных финансовых результатов группы "Транснефть" по МСФО.

Публикация ключевых финансовых показателей компании по МСФО за первое полугодие 2025 года ожидается в конце августа 2025 года, уточняется в сообщении.

НМТП Транснефть
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