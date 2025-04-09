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Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2024 году снизилась на треть

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2024 году снизилась на 33% к уровню 2023 года, до 25,408 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка выросла в прошлом году на 8%, достигнув 184,978 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился в 2024 году на 2% и составил 54,498 млрд рублей, рентабельность по EBITDA снизилась на 2 п.п., до 29%.

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2024 года уменьшился с 24,809 млрд рублей до 24,270 млрд рублей по состоянию на конец 2023 года при сумме инвестиций почти 23 млрд рублей в течение отчетного года. Показатель чистый долг/EBITDA остался уровне 0,5х на 31 декабря 2024 года.

Интермодальные перевозки группы FESCO в 2024 году выросли на 2%, до 635 тыс. TEU. Объем международных морских перевозок увеличился на 20%, до 501 тыс. TEU. Объем каботажных перевозок снизился на 1%, до 104 тыс. TEU. Перевалка контейнеров во "Владивостокском морском торговом порту" увеличилась на 2%, до 879 тыс. TEU.

Транспортная группа FESCO (головная компания ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

FESCO
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