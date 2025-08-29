Поиск

В России годовой темп прироста портфеля ипотечных кредитов замедлился к 1 августа до 3,1%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Годовой темп роста портфеля ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) российских банков продолжает замедляться - по состоянию на 1 августа 2025 года он снизился до 3,1% с 3,3% на 1 июля, 6,1% на 1 июня и 6,9% на 1 мая, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования на сайте Банка России.

Задолженность физлиц по ИЖК с учетом приобретенных прав требований на 1 августа составила 20,337 трлн рублей, она уменьшилась за месяц на 67,8 млрд рублей, или на 0,3%, после роста в июне на 70,9 млрд рублей, или на такие же 0,3%.

При этом 21,4% ипотечного портфеля приходились на ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) (4,344 трлн рублей), задолженность по которым за месяц сократилась на 1,1%.

Объем выдачи ИЖК по программам господдержки в июле 2025 года увеличился на 13,2% по отношению к июню, до 297,7 млрд рублей, на рыночных условиях - на 26,5%, до 58,1 млрд рублей.

Льготное кредитование с господдержкой остается преобладающим в общем объеме ипотечного кредитования - его доля в выдаче ИЖК в июле составила 84% после 85% в июне.

Всего в июле кредитные организации предоставили 77,5 тыс. рублевых ИЖК на сумму 355,9 млрд рублей (в июне было выдано 68,7 тыс. рублевых ИЖК на сумму 308,9 млрд рублей). Количество предоставленных за месяц кредитов увеличилось на 12,8%, их сумма - на 15,2%.

В годовом сопоставлении предоставление ИЖК в июле по объему почти не изменилось, по количеству снизилось на 27,7% (месяцем ранее, в июне, объем выданных кредитов был на 60,8% меньше, чем в июне 2024 года, их количество - на 66,1%).

Средний размер кредита в июле вырос на 2,2% по сравнению с июнем, до 4,594 млн рублей, обновив максимум, достигнутый в мае (4,542 млн рублей). Он на 38,3% превысил средний кредит в июле 2024 года.

Средневзвешенный срок предоставленных в июле кредитов составил 307,5 месяца после 308 месяцев в июне.

Средневзвешенная ставка ИЖК в июле составила 7,46% после 7,47% в июне и в мае. Ставка оставалась ниже рыночных значений за счет широкого распространения кредитования по программам господдержки.

На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК в июле была выше уровня июня - 9,6% против 9,5%. Средневзвешенная ставка ИЖК по ДДУ снизилась до 6,0% с 6,1% в июне.

В июле 2025 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. При этом прирост выдачи ИЖК наблюдался среди заемщиков из всех топ-10 регионов: наибольший прирост пришелся на кредитование заемщиков из Республики Татарстан (+20,4% м/м) и Тюменской области (+18,0% м/м).

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в июле 2025 года:

Показатель М/МГ/Г
Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб.355,915,2%0,0%
Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт.77,512,8%-27,7%
Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб.20 336,6-0,3%3,1%
Средний размер кредита за месяц, млн руб.4,5942,2%38,3%
Средневзвешенный срок за месяц, мес.307,5-0,2%6,2%
С НАЧАЛА ГОДА
Объем предоставленных кредитов, млрд руб.1 853,5 -42,2%
Количество предоставленных кредитов, тыс.417,3 -51,9%

ИЖК Банк России ЦБ РФ
