Выдача ипотечных кредитов с господдержкой в марте выросла на 13,7%, рыночных – на 10,6%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки в марте 2025 года вырос по сравнению с февралем на 13,7% до 222,6 млрд рублей, кредитов на рыночных условиях – на 10,6% до 34,6 млрд рублей. Об этом сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Льготное кредитование с господдержкой остается преобладающим в общем объеме ипотечного кредитования – 87% от совокупной выдачи ИЖК в марте после 86% в феврале.

Всего в марте кредитные организации предоставили 57,8 тыс. рублевых ИЖК на сумму 257,1 млрд рублей против 52,6 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 227,1 млрд рублей в феврале. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось на 50,6% и 42,5% по количеству и объему соответственно.

Совокупный портфель ИЖК банков с учетом приобретенных прав требований в марте увеличился на 64,5 млрд рублей, или на 0,3%, до 20,107 трлн рублей.

При этом 22,4% ипотечного портфеля приходилось на ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) (4,5 трлн рублей), задолженность по которым сократилась за месяц на 1,6%.

Годовой темп роста портфеля ИЖК банков продолжает замедляться - по состоянию на 1 апреля 2025 года он составил 7,9% после 8,9% на 1 марта и 9,1% на 1 февраля.

Средний размер кредита в марте вырос по сравнению с февралем на 2,9%, до нового рекордного уровня 4,447 млн рублей, по сравнению с мартом 2024 года - на 16,3%.

Средневзвешенный срок предоставленных в марте кредитов также обновил абсолютный максимум, увеличившись до 310,7 месяца (25 лет и 10,7 месяца).

Размер просроченной задолженности по ИЖК в первом квартале 2025 года увеличился на 19,4 млрд рублей, или на 5,6%, до 115,8 млрд рублей. Их доля в ипотечном портфеле банков возросла за это время до 0,6% с 0,5%.

Средневзвешенная ставка ИЖК в марте снизилась до 7,56% с 7,70% в феврале на фоне увеличения доли ИЖК по программам господдержки.

Процентная ставка по ИЖК по ДДУ сохранилась на прежнем уровне - 6,0%. На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца - 10,7% против 11,5% месяцем ранее.

Совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в марте составила 67,8% общего объема ИЖК (69,7% месяцем ранее). При этом объем выдачи ИЖК по ДДУ увеличился за месяц на 10,6% до 166,1 млрд рублей. Объем ИЖК, предоставленных на цели создания объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в марте возрос за месяц на 3,8% до 8,2 млрд рублей.

В апреле ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой после расширения программы "Семейная ипотека" на вторичный рынок жилья. По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным ипотечным программам за первые четыре недели апреля было предоставлено около 188 млрд рублей (179 млрд рублей за аналогичный период марта).

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в марте 2025 г.: