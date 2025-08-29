Поиск

Выручка "Уралкалия" по МСФО в I полугодии выросла на 30%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка "Уралкалия" по МСФО в I полугодии выросла на 30% в годовом исчислении, до 230,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Валовая прибыль увеличилась на 48%, до 86,2 млрд рублей.

Чистая прибыль взлетела в 2,2 раза и составила 110,2 млрд рублей. Рост показателя был обусловлен в основном прибылью по курсовым разницам (67,2 млрд рублей).

Общий долг "Уралкалия" на 30 июня составил 537 млрд рублей, сократившись на 14% к показателю по итогам 2024 года. Чистый долг составил 497,5 млрд рублей (-15% к концу прошлого года).

