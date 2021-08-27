"Уралкалий" в I полугодии вышел в прибыль по МСФО

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года "Уралкалий" получил чистую прибыль по МСФО в размере 39,9 млрд рублей против убытка 11,5 млрд рублей годом ранее.

Выручка компании выросла на 17%, до 108,6 млрд рублей. В долларовом выражении выручка "Уралкалия" увеличилась на 10% и составила $1,46 млрд, говорится в его отчете.

EBITDA выросла на 31%, до $748 млн. Рентабельность по EBITDA достигла 65%.

Денежная себестоимость реализованной продукции составила $35,3 на тонну. Средняя экспортная цена тонны хлоркалия на условиях FCA выросла на 14% и составила $193.

"Постепенное восстановление спроса на основных рынках потребления продукции "Уралкалия" на фоне общего роста цен на хлористый калий позволило компании показать хорошие финансовые показатели по итогам отчетного периода. Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему остаются сильными, и мы полагаем, что рыночная конъюнктура во второй половине 2021 года продолжит улучшаться", - отметил через пресс-службу глава компании Виталий Лаук.

Чистая прибыль "Уралкалия" в долларовом выражении составила $535 млн против убытка $180 млн в I полугодии 2020 года. В основном это объясняется разнонаправленным эффектом от курсовых разниц и переоценки деривативов, а также увеличением операционной прибыли, поясняет компания.

Чистая задолженность "Уралкалия" по состоянию на конец июня составила $4,488 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,21x.

Как говорится в отчете компании, в июле-августе она выбрала $300 млн в рамках соглашения о предэкспортном финансировании.

В отчетном полугодии "Уралкалий" увеличил объем производства на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,2 млн тонн хлоркалия.

Объем продаж снизился на 2% и составил 6 млн тонн. Хотя объем поставок на внутренний рынок составил 1,4 млн тонн, что на 12% выше прошлогоднего уровня, в основном, поясняет "Уралкалий", благодаря росту продаж производителям сложных удобрений и сельскохозяйственным производителям.

На мировом калийном рынке наблюдалась благоприятная конъюнктура, отмечает компания: устойчивый тренд к росту цен на ключевых спотовых рынках, с преимущественным ростом во II квартале, а также увеличение объема мировых поставок хлоркалия на фоне рекордных цен на основные сельхозкультуры и сокращения товарных запасов калия в ключевых регионах в условиях ограниченного предложения. По оценкам "Уралкалия", общий объем мировых поставок калия по итогам 2021 года составит 70-71 млн тонн.

"Уралкалий" продолжает реализацию нескольких проектов, среди основных: строительство Усть-Яйвинского рудника и нового рудника Соликамск-2, расширение рудоуправления Соликамск-3 и строительство Половодовского калийного комбината (последний на этапе подготовки площадки).