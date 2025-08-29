Поиск

Золото обновило рекорд на статданных и опасениях за независимость ФРС США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото активно растут в пятницу и обновили исторический максимум, трейдеры оценивают статданные по инфляции и ситуацию вокруг руководства Федеральной резервной системы США.

Котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл к 19:00 по Москве на бирже Comex росли примерно на 1,1%, до $3513 за унцию.

В пятницу в Вашингтоне пройдет первое заседание суда по иску, поданному членом управляющего совета ФРС Лизой Кук с целью оспорить ее увольнение президентом США Дональдом Трампом.

"Еще один уровень геополитической неопределенности, связанный с рисками вокруг ФРС и независимостью института в целом, приводит к перетоку капитала в золото", - сказал Фрэнк Монкам из Buffalo Bayou Commodities.

Также поддержку драгметаллу оказывают ожидания увеличения покупок золота центральными банками в сентябре, добавил он.

В пятницу стало известно, что индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в июле увеличился на 2,9% в годовом выражении. Динамика индикатора ускорилась с 2,8% в июне и совпала с ожиданиями аналитиков.

Рынок оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании в 87,1%, по данным FedWatch.

