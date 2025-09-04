Казахстан в августе увеличил экспорт нефти в Германию почти на 20%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию по системе нефтепровода "Дружба" в августе текущего года составил 190 тыс. тонн, что на 18,7% выше уровня июля 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО).

"В августе 2025 года АО "КазТрансОйл" осуществило сдачу 190 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - говорится в ответе на запрос агентства.

По расчетам "Интерфакса", с учетом ранее известных данных о поставках с начала года, в январе-августе 2025 года на экспорт поставлено 1,277 млн тонн.

Вместе с тем, в компании не предоставили точные данные по планам транспортировки на сентябрь 2025 года.

Изначально в нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) заявляли, что в 2025 году Казахстан планирует отгрузить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в этом направлении был экспортирован такой же объем - 1,5 млн тонн. Позже из материалов КМГ стало известно, что в 2025 году планирует довести объем поставок нефти в Германию до 2 млн тонн.

Ранее тогда еще министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что при запросе со стороны Германии объемы поставок нефти могут быть увеличены до 2 млн тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".