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Казахстан в июне сократил экспорт нефти в Германию в 1,4 раза

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию по системе нефтепровода "Дружба" в июне текущего года составил 160 тыс. тонн, что в 1,4 раза меньше уровня мая 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО).

"В июне 2025 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 160 тыс. тонн", - говорится в ответе на запрос агентства.

Как сообщалось, в мае объем транспортировки казахстанской нефти в Германию составил 230 тыс. тонн.

Вместе с тем в компании не предоставили точные данные по планам транспортировки на июль 2025 года.

Изначально в нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) заявляли, что в 2025 году Казахстан планирует отгрузить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в данном направлении был экспортирован такой же объем - 1,5 млн тонн. Позже из материалов КМГ стало известно, что в 2025 году планирует довести объем поставок нефти в Германию до 2 млн тонн.

Ранее тогда еще министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что при запросе со стороны Германии объемы поставок могут быть увеличены до 2 млн тонн нефти.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".

КазТрансОйл КазМунайГаз Дружба Казахстан Транснефть Германия
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