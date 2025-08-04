Казахстан в июле сохранил экспорт нефти в Германию на уровне 160 тыс. тонн

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию по системе нефтепровода "Дружба" в июле текущего года составил 160 тыс. тонн, на уровне июня 2025 года, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО).

"В июле 2025 года объём экспорта казахстанской нефти в направлении пункта сдачи нефти "Адамова Застава" для последующей поставки в Германию составил 160 тыс. тонн", - говорится в ответе на запрос агентства.

Как сообщалось, в июне объем транспортировки казахстанской нефти в Германию также составил 160 тыс. тонн. Таким образом, в январе-июле 2025 года на экспорт поставлено 1,087 млн тонн.

Вместе с тем, в компании не предоставили точные данные по планам транспортировки на август 2025 года.

Изначально в нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) заявляли, что в 2025 году Казахстан планирует отгрузить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в данном направлении был экспортирован такой же объем - 1,5 млн тонн. Позже из материалов КМГ стало известно, что в 2025 году планирует довести объем поставок нефти в Германию до 2 млн тонн.

Ранее тогда еще министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что при запросе со стороны Германии объемы поставок могут быть увеличены до 2 млн тонн нефти.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".