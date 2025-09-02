Поиск

Акции "Газпрома" вышли в лидеры роста на новостях о газопроводах в Китай и Монголию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" на утренней сессии Мосбиржи во вторник вышли в лидеры роста на новостях о подписании меморандума о газопроводе в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток".

На "Мосбирже" к 07:48 МСК акции "Газпрома" выросли на 1,4% (до 136,27 рубля), объем торгов превысил 1,06 млрд рублей.

Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток", сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогам переговоров лидеров трёх стран в Пекине во вторник.

Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет, объем - 50 млрд кубометров в год.

Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 млрд кубометров в год.

Кроме того, Россия и Китай договорились об увеличении поставок по дальневосточному маршруту (первоначальный объем поставок - 10 млрд кубометров в год), добавил глава "Газпрома".

Газпром Московская биржа Сила Сибири 2 Союз - Восток Китай Монголия
