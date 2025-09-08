Поиск

Оценка роста ВВП Японии во II квартале повышена до 0,5%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Японии во втором квартале 2025 года увеличилась на 0,5% к предыдущему кварталу, по окончательным данным правительства.

Предварительно было объявлено о повышении на 0,3%, и аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы, на долю которых приходится свыше половины экономики страны, в апреле-июне увеличились на 0,4% (предварительно - на 0,2%). Госрасходы остались на прежнем уровне (без пересмотра), а рост капиталовложений бизнеса составил 0,6% (а не 1,3%, как было заявлено ранее).

Объем экспорта вырос на 2%, в то время как импорт увеличился на 0,6%. Оба показателя совпали с предварительными данными.

Во втором квартале рост ВВП Японии в пересчете на годовые темпы составил 2,2%, тогда как предварительно сообщалось о повышении на 1%. Данный показатель увеличился по итогам пятого квартала подряд.

Также правительство уточнило данные за первый квартал: ВВП повысился на 0,1% в поквартальном выражении и на 0,3% в годовом.

