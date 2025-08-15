ВВП Японии во II квартале вырос на 0,3%, лучше прогноза

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Экономика Японии во втором квартале 2025 года увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы, на долю которых приходится свыше половины экономики страны, в апреле-июне увеличились на 0,2% при ожидавшемся повышении на 0,1%. Госрасходы остались на прежнем уровне, а рост капиталовложений бизнеса ускорился до 1,3% после подъема на 1% в предыдущем квартале.

Объем экспорта вырос на 2% после сокращения на 0,3% кварталом ранее, в то время как импорт увеличился на 0,6% после скачка на 2,9% в январе-марте.

Во втором квартале рост ВВП Японии в пересчете на годовые темпы составил 1%. В январе-марте данный показатель вырос на 0,6%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.