ExxonMobil ждет подписания ЕС многолетних контрактов на закупку газа в США

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ExxonMobil Corp. ожидает подписания Евросоюзом многолетних контрактов на закупку газа в США в соответствии с условиями торгового соглашения, в рамках которого Брюссель обязался закупить в Штатах энергоресурсы на сумму $750 млрд, пишет Financial Times.

Европа на данный момент является "наиболее важным рынком" для американского экспорта СПГ, и следующим шагом Брюсселя будет "решение того, как поддерживать долгосрочные контракты", сказал газете старший вице-президент ExxonMobil Питер Кларк, отвечающий за СПГ-операции компании.

"Я думаю, это решение не за горами", - заявил Кларк в ходе конференции Gastech в Милане.

Страны ЕС до недавнего времени сопротивлялись заключению многолетних соглашений на покупку нефти и газа, чтобы не ставить под угрозу достижение климатических целей, отмечает FT. Они предпочитали приобретать СПГ на спотовом рынке, конкурируя с азиатскими покупателями и зачастую платя завышенную цену.

Однако теперь эта ситуация меняется. Так, в июле 2025 года итальянская Eni подписала 20-летний контракт с американской Venture Global, по условиям которого она будет получать 2 млн тонн СПГ в год. Ранее германская SEFE (бывшая Gazprom Marketing & Trading, после конфискации Германией сменила название на SEFE) заключила соглашение с ConocoPhillips сроком на 10 лет и с Venture Global на 20 лет.

Давление на Европу со стороны США растет. Ранее на этой неделе министр энергетики США Крис Райт заявил FT, что европейским странам следует остановить закупки российской нефти и газа, если они хотят, чтобы Вашингтон усилил санкционное давление на Россию.

В этом году Европа резко увеличила импорт СПГ, тогда как Азия сократила. "Мы видим довольно существенный рост европейского импорта СПГ, в годовом выражении он составляет порядка 20%", - отметил Кларк, добавив, что 55% поставок пришлось на США.

По его словам, ExxonMobil и QatarEnergy планируют в следующем году запустить СПГ-терминал Golden Pass в Техасе, открытие которого было отложено. Терминал позволит со временем экспортировать более 15 млн СПГ в год, отметил Кларк.

Он добавил, что развитие СПГ-инфраструктуры в Европе "делает логичным" переход к долгосрочным контрактам. ExxonMobil продает порядка 80% СПГ по долгосрочным контрактам.