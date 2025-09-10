Поиск

ExxonMobil ждет подписания ЕС многолетних контрактов на закупку газа в США

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ExxonMobil Corp. ожидает подписания Евросоюзом многолетних контрактов на закупку газа в США в соответствии с условиями торгового соглашения, в рамках которого Брюссель обязался закупить в Штатах энергоресурсы на сумму $750 млрд, пишет Financial Times.

В миреPolitico назвал закупку ЕС у США энергоносителей на $750 млрд практически нереализуемойЧитать подробнее

Европа на данный момент является "наиболее важным рынком" для американского экспорта СПГ, и следующим шагом Брюсселя будет "решение того, как поддерживать долгосрочные контракты", сказал газете старший вице-президент ExxonMobil Питер Кларк, отвечающий за СПГ-операции компании.

"Я думаю, это решение не за горами", - заявил Кларк в ходе конференции Gastech в Милане.

Страны ЕС до недавнего времени сопротивлялись заключению многолетних соглашений на покупку нефти и газа, чтобы не ставить под угрозу достижение климатических целей, отмечает FT. Они предпочитали приобретать СПГ на спотовом рынке, конкурируя с азиатскими покупателями и зачастую платя завышенную цену.

Однако теперь эта ситуация меняется. Так, в июле 2025 года итальянская Eni подписала 20-летний контракт с американской Venture Global, по условиям которого она будет получать 2 млн тонн СПГ в год. Ранее германская SEFE (бывшая Gazprom Marketing & Trading, после конфискации Германией сменила название на SEFE) заключила соглашение с ConocoPhillips сроком на 10 лет и с Venture Global на 20 лет.

Давление на Европу со стороны США растет. Ранее на этой неделе министр энергетики США Крис Райт заявил FT, что европейским странам следует остановить закупки российской нефти и газа, если они хотят, чтобы Вашингтон усилил санкционное давление на Россию.

В этом году Европа резко увеличила импорт СПГ, тогда как Азия сократила. "Мы видим довольно существенный рост европейского импорта СПГ, в годовом выражении он составляет порядка 20%", - отметил Кларк, добавив, что 55% поставок пришлось на США.

По его словам, ExxonMobil и QatarEnergy планируют в следующем году запустить СПГ-терминал Golden Pass в Техасе, открытие которого было отложено. Терминал позволит со временем экспортировать более 15 млн СПГ в год, отметил Кларк.

Он добавил, что развитие СПГ-инфраструктуры в Европе "делает логичным" переход к долгосрочным контрактам. ExxonMobil продает порядка 80% СПГ по долгосрочным контрактам.

ConocoPhillips ExxonMobil Евросоюз США Eni Крис Райт SEFE
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Нефть Brent подорожала до $67,05 за баррель

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Рубль во вторник заметно подешевел к юаню

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });