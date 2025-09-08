Поиск

США ужесточат санкции против России, если Европа прекратит покупать у России нефть и газ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Европейским странам следует остановить закупки нефти и газа у России, если они хотят, чтобы Вашингтон нарастил санкционное давление на Россию, заявил Financial Times министр энергетики США Крис Райт.

"Если европейцы займут позицию и скажут: "Мы больше не будем покупать российский газ, российскую нефть"; то окажет ли это положительное влияние на США, чтобы они более агрессивно добивались санкций? Конечно", - сказал министр.

По его словам, вместо российских энергоресурсов Европе следует приобретать сжиженный газ, бензин и другие энергоносители в рамках торгового соглашения ЕС и США, которое обязывает страны Евросоюза до конца 2028 года купить у американской стороны энергоресурсов на $750 млрд.

По информации издания, Райт 10 сентября должен встретиться с членом Еврокомиссии по энергетике Даном Йоргенсеном и обсудить планы по отказу ЕС от российского энергосырья, а также то, как ЕС будет закупать у США ежегодно подобной продукции на сумму в $250 млрд.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в ЕС в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России прорабатывают возможность принять меры по дальнейшему ограничению нефтяной торговли России.

