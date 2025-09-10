Вкладчики банка "Таврический" в первый день выплат получили возмещение на 6,8 млрд рублей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вкладчики банка "Таврический" обратились за получением 6,8 млрд рублей, что стало рекордной суммой в первый день начала выплат страхового возмещения.

Как сообщило Агентство по страхования вкладов (АСВ), в первый день выплат 6 тыс. вкладчиков банка "Таврический" обратились за страховым возмещением через сайт государственной корпорации и портал "Госуслуги". Они получили 6,8 млрд рублей, что превышает 10% страховой ответственности АСВ по банку. Средства перечисляются по указанным в заявлении реквизитам счета или на номер карты "Мир".

ЦБ отозвал лицензию у "Таврического" 3 сентября в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

По данным отчетности банка на 1 августа 2025 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивалась в 56,5 млрд рублей.

В конце 2014 года банк "Таврический" испытывал серьезные финансовые трудности и прекратил обслуживание клиентов. В феврале 2015 года Банк России возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. В марте 2015 года АСВ приняло предложение Банка России об участии в мероприятиях по предупреждению банкротства банка. Для финансового оздоровления АСВ провело отбор инвестора, победителем которого был признан банк "Международный финансовый клуб" (МФК). В процессе санации банк "Таврический" получил финансовую поддержку от Банка России и АСВ в размере 28 млрд рублей и смог восстановить нормальный режим работы. Предполагалось, что финансовое оздоровление банка завершится 1 июля 2035 года. Чистый убыток "Таврического" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составил 38 млрд рублей.