ЦБ РФ отозвал лицензию у санируемого банка "Таврический"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации, говорится в сообщении регулятора.

Банк России прекратил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического банка.

Кредитная организация полностью утратила собственные средства, отмечает ЦБ.

В Таврический банк назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ. Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Таврический банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

АСВ планирует начать выплаты не позднее 17 сентября, говорится в сообщении госкорпорации. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 сентября.

По данным отчетности банка на 1 августа 2025 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в 56,5 млрд рублей, отмечает агентство.

По предварительной оценке Банка России, за счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены.

Таврический банк по итогам I полугодия 2025 года занимал 52-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

По информации с сайта банка, Таврический банк был создан в начале 1993 года. Учредителями выступили девять производственных и коммерческих предприятий. Территориальная сеть банка включает 13 офисов по обслуживанию частных клиентов и головной офис в Санкт-Петербурге, пять офисов в Москве, а также офисы в Сосновом Бору и Кингисеппе (Ленинградская область).

На сайте уточняется, что в конце 2014 года Таврический банк испытывал серьезные финансовые трудности и прекратил обслуживание клиентов. 11 февраля 2015 года Банк России возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. 30 июня 2015 года АСВ прекратило исполнение функций временной администрации.

Также в марте 2015 года АСВ приняло предложение Банка России об участии в мероприятиях по предупреждению банкротства банка. Для финансового оздоровления АСВ провело отбор инвестора, победителем которого был признан банк "Международный финансовый клуб" (Банк МФК). В процессе санации Таврический банк получил финансовую поддержку от Банка России и АСВ и смог восстановить нормальный режим работы. Предполагалось, что финансовое оздоровление Таврического банка завершится 1 июля 2035 года.