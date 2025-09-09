Поиск

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Уралсиб" стал победителем повторного конкурса по выбору агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Таврический", у которого Банк России отозвал лицензию на прошлой неделе, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как говорил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, первый конкурс по выбору банка-агента для страховых выплат клиентам "Таврического", организованный АСВ на прошлой неделе, не вызвал интереса у потенциальных участников и был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок банков.

"Крупнейшие банки из числа аккредитованных при АСВ не проявили заинтересованности к организации выплат страхового возмещения, по-видимому потому, что "овчинка выделки не стоит" - трудозатраты на организацию этого процесса превышают экономический эффект от потенциального прироста клиентской базы. Кроме того, банки переходят на российское программное обеспечение, что требует существенных затрат и затрудняет для банков принятие большого числа новых счетов", - отмечал собеседник "Интерфакса".

8 сентября АСВ провело повторный конкурс, победителем которого стал банк "Уралсиб", говорится в материалах госкорпорации.

ЦБ отозвал лицензию у "Таврического" 3 сентября в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). АСВ планировало начать выплаты не позднее 17 сентября 2025 года.

По данным отчетности банка на 1 августа 2025 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивалась в 56,5 млрд рублей.

В конце 2014 года Таврический банк испытывал серьезные финансовые трудности и прекратил обслуживание клиентов. В феврале 2015 года Банк России возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. В марте 2015 года АСВ приняло предложение Банка России об участии в мероприятиях по предупреждению банкротства банка. Для финансового оздоровления АСВ провело отбор инвестора, победителем которого был признан банк "Международный финансовый клуб" (МФК). В процессе санации Таврический банк получил финансовую поддержку от Банка России и АСВ в размере 28 млрд рублей и смог восстановить нормальный режим работы. Предполагалось, что финансовое оздоровление Таврического банка завершится 1 июля 2035 года. Чистый убыток "Таврического" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составил 38 млрд рублей.

Банк "Уралсиб" по итогам второго квартала 2025 года занимал 18-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Уралсиб Банк России АСВ Таврический банк Таврический
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Рубль во вторник заметно подешевел к юаню

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Доля свинины в "мясной корзине" россиян в 2025 году может достичь 38%

Россияне стали экономить в путешествиях по регионам из-за роста цен

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2381 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });