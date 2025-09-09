"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Уралсиб" стал победителем повторного конкурса по выбору агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Таврический", у которого Банк России отозвал лицензию на прошлой неделе, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как говорил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, первый конкурс по выбору банка-агента для страховых выплат клиентам "Таврического", организованный АСВ на прошлой неделе, не вызвал интереса у потенциальных участников и был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок банков.

"Крупнейшие банки из числа аккредитованных при АСВ не проявили заинтересованности к организации выплат страхового возмещения, по-видимому потому, что "овчинка выделки не стоит" - трудозатраты на организацию этого процесса превышают экономический эффект от потенциального прироста клиентской базы. Кроме того, банки переходят на российское программное обеспечение, что требует существенных затрат и затрудняет для банков принятие большого числа новых счетов", - отмечал собеседник "Интерфакса".

8 сентября АСВ провело повторный конкурс, победителем которого стал банк "Уралсиб", говорится в материалах госкорпорации.

ЦБ отозвал лицензию у "Таврического" 3 сентября в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). АСВ планировало начать выплаты не позднее 17 сентября 2025 года.

По данным отчетности банка на 1 августа 2025 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивалась в 56,5 млрд рублей.

В конце 2014 года Таврический банк испытывал серьезные финансовые трудности и прекратил обслуживание клиентов. В феврале 2015 года Банк России возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. В марте 2015 года АСВ приняло предложение Банка России об участии в мероприятиях по предупреждению банкротства банка. Для финансового оздоровления АСВ провело отбор инвестора, победителем которого был признан банк "Международный финансовый клуб" (МФК). В процессе санации Таврический банк получил финансовую поддержку от Банка России и АСВ в размере 28 млрд рублей и смог восстановить нормальный режим работы. Предполагалось, что финансовое оздоровление Таврического банка завершится 1 июля 2035 года. Чистый убыток "Таврического" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составил 38 млрд рублей.

Банк "Уралсиб" по итогам второго квартала 2025 года занимал 18-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".