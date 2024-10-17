Петербургский суд прекратил одно из дел против топ-менеджеров банка "Таврический"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении руководителей банка "Таврический" Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши о мошенничестве, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Дело прекращено в связи с истечением сроков давности", - говорится в сообщении.

Как полагало обвинение, не позднее июня 2014 года председатель правления АО "Таврический банк" Сомов и его заместитель Гаркуша, зная, что учреждению предстоит проверка и понимая, что в случае обнаружения ссудной задолженности появятся обязательства доформирования резервов, разработали план хищения и легализации имущества выбранного ими клиента банка - АО "Сланцевский завод "Полимер".

"Таким образом, фигуранты преследовали цель погашения перед банком задолженности аффилированных обществ, включая "Бронли Технолоджиз Лимитед" и "Арамильский мукомольный комбинат", за счет имущества Сланцевского завода. План состоял в хищении эмитированных банком простых векселей", - поясняет пресс-служба судов.

Соучастники обеспечили заключение с АО "Сланцевский завод "Полимер" договора на приобретение трех векселей на сумму свыше 166,5 млн рублей, однако ценные бумаги заводу не передали. Затем подсудимые создали видимость возникновения у компании "ВДМ-Сервис" прав в отношении этих ценных бумаг и оформили между банком и организацией фиктивное соглашения об отступном и акт приема-передачи, на основании которых банк принял три векселя в счет уплаты основного долга и процентов "Бронли Технолоджиз Лимитед".

"Так, кредитная задолженность иностранной компании перед банком была погашена, обязательства прекращены, а преступная цель достигнута", - говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено и то, что фигуранты обеспечили совершение банком незаконных сделок и оформление фиктивных документов, в результате которых похищенные векселя были введены в легальный финансовый оборот.

Это не единственный эпизод хищения, связанный с банком "Таврический" и деятельностью фигурантов. В декабре 2023 года суд в Петербурге приговорил Сомова, Гаркушу и экс-сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша к 7,5 годам в колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей (каждого) за хищение денег "Таврического" под видом кредитования подконтрольных юрлица, которые являлись получателями займов.

В срок отбытия наказания им зачли время содержания под стражей по этому уголовному делу, а также наказание, фактически отбытое по предыдущему приговору, в связи с чем все фигуранты были освобождены.

Однако спустя несколько дней после приговора декабря 2023 года фигурантов снова задержали по новому делу.

По версии следствия, в 2014 году Сабадаш, будучи фактическим владельцем группы компаний "Ливиз", Сомов и Гаркуша привлекли ООО "Космос", которое не вело реальной предпринимательской деятельности, в качестве заемщика денег у банка "Таврический". В результате соучастники получили на счет "Космоса" 359 млн рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.