Лагард отметила завершение дезинфляционного периода в еврозоне

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Дезинфляционный процесс в еврозоне закончился, и инфляция в валютном блоке теперь находится на желаемом уровне, заявила на пресс-конференции глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

Она вновь подчеркнула, что регулятор не следует заранее определенной траектории изменения процентных ставок и всегда готов скорректировать денежно-кредитную политику при необходимости.

В сентябре руководство ЕЦБ приняло ожидаемое и единогласное решение сохранить ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Так, ставка по депозитам в еврозоне составляет 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

После слов Лагард о завершении дезинфляционного процесса рынок резко снизил оценку вероятности нового снижения ставок в ближайшее время. Теперь шансы на новое смягчение ДКП к середине следующего года оцениваются менее чем в 50%, хотя до объявления итогов заседания и начала пресс-конференции оценка превышала 60%.

Сама Лагард отметила, что ее слова интерпретируют как "ястребиные", что неверно: "Я не "ястреб" и не "голубь", я "сова", которая хочет видеть все, что происходит, и принимать решения".

Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 2,1% после подъема на 2% в июле. Среднесрочный целевой уровень инфляции для ЕЦБ составляет 2%.

Новый прогноз регулятора предусматривает, что инфляция в 2025 году составит 2,1%, в 2026 году - 1,7%, в 2027 году - 1,9%. ЕЦБ также повысил оценку роста ВВП еврозоны в этом году - до 1,2% с 0,9%, но ожидания на следующий год пересмотрены до 1% с ранее прогнозировавшихся 1,1%.

Риски для экономики еврозоны стали более сбалансированными в последнее время, сказала Лагард.

При этом прогнозы для инфляции остаются более неопределенными, чем обычно, за счет волатильной ситуации в международной торговле, добавила она. В частности, понижательным риском для инфляции является укрепление евро к другим мировым валютам, а повышательным - увеличение государственных расходов на инфраструктуру и оборону.

Курс евро к доллару к 16:56 по Москве поднимается на 0,4%, до $1,1739.

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавляет 0,4%.