Глава ЕЦБ заявила, что прогноз инфляции для еврозоны остается неопределенным

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Риски для экономики еврозоны стали более сбалансированными в последнее время, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

При этом прогнозы для инфляции остаются более неопределенными, чем обычно, за счет волатильной ситуации в международной торговле, добавила она.

В частности, понижательным риском для инфляции является укрепление евро к другим мировым валютам, а повышательным - увеличение государственных расходов на инфраструктуру и оборону.

В такой ситуации руководство ЕЦБ приняло единогласное решение сохранить ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Так, ставка по депозитам в еврозоне составляет 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.