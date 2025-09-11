Рынок больше не ждет снижения ставок ЕЦБ после слов Лагард о завершении дезинфляции

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вероятность снижения ключевых процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) в декабре теперь оценивается рынком всего в 15% после слов главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что процесс дезинфляции в еврозоне закончился.

"Инфляция находится на нужном уровне", - отметила Лагард на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания.

Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 2,1% после подъема на 2% в июле. Среднесрочный целевой уровень инфляции для ЕЦБ составляет 2%.

На заявлениях Лагард курс евро к доллару в ходе торгов поднимался на 0,4%, до $1,1737. Доходность 10-летних гособлигаций Германии повысилась на 4 базисных пункта, до 2,69%.

При этом глава ЕЦБ вновь подчеркнула, что регулятор не следует заранее определенной траектории изменения процентных ставок и всегда готов скорректировать ДКП при необходимости.