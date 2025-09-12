Поиск

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, рост экономической активности в III квартале замедляется, но остается положительным, сообщил Банк России в пресс-релизе по решению снизить ключевую ставку с 18% до 17%.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста общей экономической активности в III квартале 2025 года, который остается положительным", - отмечают в ЦБ.

"Динамика деловой активности неоднородна по отраслям. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности даже несколько ускорился", - говорится в релизе.

За январь-июль 2025 года рост ВВП, по расчетам Минэкономразвития, составил 1,1%, в том числе в июле рост экономики замедлился до 0,4% в годовом сравнении после повышения на 1% в июне.

Минэкономразвития в базовом сценарии от апреля прогнозировало рост ВВП в 2025 году на уровне 2,5%, в середине сентября представит уточненный прогноз, который, как отмечалось, может быть понижен до 1,2%.

ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП в 2025 году на уровне 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1% (консенсус-прогноз снизился с 1,4% по опросу в начале августа).

Банк России Минэкономразвития ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам
Инфляция в России

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до конца сентября

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });