Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, рост экономической активности в III квартале замедляется, но остается положительным, сообщил Банк России в пресс-релизе по решению снизить ключевую ставку с 18% до 17%.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста общей экономической активности в III квартале 2025 года, который остается положительным", - отмечают в ЦБ.

"Динамика деловой активности неоднородна по отраслям. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности даже несколько ускорился", - говорится в релизе.

За январь-июль 2025 года рост ВВП, по расчетам Минэкономразвития, составил 1,1%, в том числе в июле рост экономики замедлился до 0,4% в годовом сравнении после повышения на 1% в июне.

Минэкономразвития в базовом сценарии от апреля прогнозировало рост ВВП в 2025 году на уровне 2,5%, в середине сентября представит уточненный прогноз, который, как отмечалось, может быть понижен до 1,2%.

ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП в 2025 году на уровне 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1% (консенсус-прогноз снизился с 1,4% по опросу в начале августа).