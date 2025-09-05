Путин не согласился с мнением, что экономика РФ в стагнации или переохлаждении

Президент считает, что идет "мягкая посадка"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением главы Сбербанка Германа Грефа, что экономика РФ вошла в стадию технической стагнации, он также не поддержал мнение ряда экспертов о переохлаждении экономики, считая, что идет "мягкая посадка" экономики, в конечном итоге она выйдет на нужные темпы роста с низкой инфляцией.

В рамках пленарной сессии Восточного экономического форума Путин отрицательно ответил на вопрос модератора - согласен ли он с мнением Грефа (озвученным в четверг на ВЭФ), что экономика РФ вошла в стадию технической стагнации. "Нет", - сказал президент.

"Он (Греф - ИФ) знает (мою позицию - ИФ), мы с ним в постоянном контакте, он участник многих наших совещаний, которые проводятся, в том числе у меня с правительством, с ЦБ", - добавил президент.

"И у некоторых членов правительства такое же мнение (как у Грефа - ИФ), связанное с тем, что ЦБ держит высокую ставку, а держит он для того, чтобы побороть инфляцию", - отметил Путин.

"У меня есть свое мнение, разумеется, сейчас не хочу давать оценок работе ЦБ. Кстати говоря, в международном финансовом сообществе наш ЦБ высоко котируется, я знаю об этом не понаслышке", - заявил президент.

По его словам, предыдущие два года рост ВВП превышал 4% в год при подросшей инфляции, поэтому "мы же целенаправленно, специально это (переходим к охлаждению экономики - ИФ) делаем" - "нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую, спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен".

"Некоторые считают, что уже переохлаждение какое-то наступило, но кредитование-то не остановилось. Грефа спросите: остановилось кредитование? - Нет. Темпы (роста - ИФ) снизились", - отметил Путин.

"Знаю, в некоторых отраслях ситуация непростая, и здесь сидящие люди тоже прекрасно понимают. Но все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет, потому что невозможно ничего прогнозировать даже на десять дней, не то, что на годы вперед", - сказал президент.

"Это (переход к мягкой посадке - ИФ) тонкий вопрос. Но банки - вот спросите руководителя ВТБ (Андрея Костина - ИФ) - он тоже вам скажет: да, перегибают чего-то, уже переморозили... И министерство экономического развития тоже вам будет то же самое говорить. И каждый по-своему прав. Я уверен, что в конечном итоге нам удастся решить вопросы и с поддержанием необходимых темпов экономического роста, но и с минимальным уровнем инфляции", - заявил Путин.