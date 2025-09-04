Поиск

Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Экономика РФ охлаждается быстрее предыдущих ожиданий, Минэкономразвития находится на финальном этапе уточнения макропрогноза, ряд показателей будет скорректирован, в ближайшее время внесет его в правительство, заявил журналистам министр экономического развития и торговли РФ Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума в четверг.

"Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось", - сказал Решетников.

По его словам, "в рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, включая и стрессовые, оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике".

"В базовом сценарии ряд показателей по понятным причинам будут скорректированы по сравнению с апрельскими сценарными условиями. Мы на финальном этапе, в ближайшее время внесем прогноз в правительство", - сказал министр.

Ранее на этой неделе источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, сказал журналистам, что, по уточненным ожиданиям, рост ВВП РФ в 2025 году может составить 1,2% (вместо апрельского прогноза в 2,5%).

Прогноз Минэкономразвития от апреля по инфляции в РФ на 2025 год равен 7,6%, но также будет очевидно понижен. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных на этой неделе "Интерфаксом", предполагает инфляцию в 2025 году на уровне 6,4%.

Максим Решетников ВЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Восточный экономический форум - 2025

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Президент РФ назвал рыночной формулу цены газа по "Силе Сибири 2"

Президент РФ назвал рыночной формулу цены газа по "Силе Сибири 2"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });