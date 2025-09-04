Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Экономика РФ охлаждается быстрее предыдущих ожиданий, Минэкономразвития находится на финальном этапе уточнения макропрогноза, ряд показателей будет скорректирован, в ближайшее время внесет его в правительство, заявил журналистам министр экономического развития и торговли РФ Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума в четверг.

"Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось", - сказал Решетников.

По его словам, "в рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, включая и стрессовые, оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике".

"В базовом сценарии ряд показателей по понятным причинам будут скорректированы по сравнению с апрельскими сценарными условиями. Мы на финальном этапе, в ближайшее время внесем прогноз в правительство", - сказал министр.

Ранее на этой неделе источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, сказал журналистам, что, по уточненным ожиданиям, рост ВВП РФ в 2025 году может составить 1,2% (вместо апрельского прогноза в 2,5%).

Прогноз Минэкономразвития от апреля по инфляции в РФ на 2025 год равен 7,6%, но также будет очевидно понижен. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных на этой неделе "Интерфаксом", предполагает инфляцию в 2025 году на уровне 6,4%.