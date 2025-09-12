Банк России не фиксирует техническую рецессию в экономике во II квартале

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ВВП России во II квартале, по оценкам Банка России, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому экономика не вошла в техническую рецессию, а есть охлаждение, внутренний спрос также во II квартале демонстрировал рост, экономика продолжила расти умеренными темпами и в июле-августе, заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"По нашим оценкам, которые мы еще будем уточнять, пока еще не вышла детальная разбивка ВВП, по мнению ряда аналитиков, во II квартале сезонно сглаженный ВВП был выше I квартала. Поэтому даже утверждения (ряда аналитиков - ИФ) о технической рецессии (когда два квартала подряд фиксируется снижение сезонно сглаженного ВВП - ИФ) на сегодняшний день выглядят по крайней мере дискуссионно", - сказала она.

По ее словам, "есть охлаждение, то есть замедление роста экономики, что естественно при выходе из перегрева".

Она отметила, что ситуация по секторам неоднородна - и в ориентированных на внешний спрос отраслях наблюдается снижение.

"Если говорить о внутреннем спросе, то здесь мы видим продолжение роста, хотя и более медленными темпами, чем предыдущие два года. По нашим оценка, внутренний спрос во II квартале был выше, чем в I квартале с корректировкой на сезонность", - отметила Набиуллина.

"Опираясь на оперативные данные, что можно сказать про последние два месяца: июль и август - они неоднородные, но в целом указывают на некоторую активизацию потребления, по нашей оценке, мы сейчас наблюдаем умеренный рост", - отметила глава ЦБ.

Набиуллина напомнила, что ЦБ прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 1-2%, и сейчас ожидания "в рамках прогноза, но ближе к нижней границе".

Комментируя термин "рецессия", глава ЦБ отметила, что "общепринятым определением рецессии среди макроэкономистов считается значительное снижение макроэкономической активности". "Причем не на основании какого-то одного показателя или показателей отдельных отраслей, а тех показателей, которые охватывают большую часть экономики и, как правило, длятся несколько кварталов, проявляются в широком круге показателей, в том числе в занятости, в реальных доходах населения, в потребительском спросе, в производстве, в продаже по широкому кругу отраслей", - сказал она.

"Технической рецессией, действительно, комментаторы склонны называть статистическую регистрацию двух последовательных кварталов снижения реального ВВП", - добавила глава ЦБ.

"Но в связи с этим три соображения. Первое - ошибочно это считать свершившейся рецессией, если иные показатели это не подтверждают. Второе - данные по ВВП, а тем более квартальная разбивка подвержены значительным пересмотрам. Именно поэтому макроэкономисты не сводят оценку ситуации в экономике только к ВВП, а должны смотреть на более многогранную картину. Третье - оценки сезонно сглаженной динамики ВВП существенно разнятся. У нас действительно в I квартале ВВП снизился после сильного скачка IV квартала прошлого года", - сказала Набиуллина.