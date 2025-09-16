Рынки прогнозируют 17 сентября первое снижение ставки ФРС с декабря

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США понизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) 17 сентября после двухдневного заседания, полагают эксперты и участники рынка.

Сейчас размер ставки составляет 4,25-4,5%, она находится на этом уровне с декабря 2024 года, когда ее снизили последний раз.

По данным CME FedWatch, трейдеры на рынке деривативов почти уверены, что регулятор понизит ее на 25 базисных пунктов, но допускают и снижение сразу на 50 б.п.

Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает снижение на 25 б.п.

В июле Федрезерв оставил ставку неизменной четвертый раз подряд. Американский ЦБ тогда отмечал, что условия на рынке труда остаются хорошими, а инфляция является "несколько повышенной". Большинство руководителей ФРС сошлись во мнении, что риск ускорения инфляции перевешивает риск ослабления рынка труда, говорилось в протоколе заседания.

Потребительские цены (индекс CPI) в США августе увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 2,7% в июле. Таким образом, инфляция достигла максимальных темпов с января.

Безработица в стране в августе увеличилась до 4,3% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц, а число рабочих мест выросло на 22 тысячи вместо ожидавшихся 75 тысяч.

На значительном снижении ставки уже давно настаивает президент США Дональд Трамп, а Сенат 15 сентября утвердил выдвинутую им кандидатуру Стивена Мирана на вакантный пост в совете управляющих Федрезерва.

Апелляционный суд округа Колумбия отклонил ходатайство Трампа об увольнении члена совета управляющих Лизы Кук до сентябрьского заседания ФРС. Трамп заявил о ее увольнении в конце августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Позднее Минюст США инициировал расследование по этому делу.

Миран, как ожидается, примет участие в заседании, однако участие Кук находится под вопросом.

Глава ФРС Джером Пауэлл в августе заявлял, что изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики.

"В краткосрочной перспективе инфляционные риски скорее повышательные, а риски для занятости - понижательные, - отмечал он в ходе выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. - Это сложная ситуация".

При таком конфликте целей так называемого двойного мандата ФРС (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости - ИФ) принципы проведения денежно-кредитной политики требуют обеспечить баланс этих целей, сказал Пауэлл.

И хотя рынок ждет снижения ставки всего на 25 б.п. в сентябре, в руководстве Федрезерва могут оказаться сторонники как более масштабного смягчения ДКП (члены совета управляющих), так и сохранения ставки на прежнем уровне (главы федеральных резервных банков), пишет Financial Times.

"Вероятно, будут разногласия в обе стороны", - говорит старший экономист BNY Investments Винсент Райнхарт, ранее работавший в ФРС.

"Предполагается, что денежно-кредитная политика - это коллективная мера, - отмечает он. - И наличие в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) не согласных с председателем - признак недостаточной аргументированности позиции".

Члены FOMC не голосовали одновременно за три разных решения с 2019 года.

Итоги сентябрьского заседания Федрезерва станут известны вечером в среду, пресс-конференция Пауэлла начнется в 21.30 по Москве.

Вместе с решением по ставке регулятор опубликует новые квартальные прогнозы в отношении ВВП, инфляции, безработицы и процентных ставок.