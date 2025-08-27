Bloomberg сообщил о стремлении администрации Трампа усилить влияние на ФРБ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности для усиления своего влияния на 12 Федеральных резервных банков (ФРБ), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Семь членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) назначаются президентом и утверждаются Сенатом. Однако в Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающий решения по денежно-кредитной политике, входят и президенты пяти ФРБ, назначение которых Белый дом не контролирует. Состав глав ФРБ в FOMC меняется на основе ежегодной ротации.

Проверка администрацией Трампа процесса выбора и переназначения руководителей ФРБ, за который отвечают их советы и совет управляющих Федрезерва, стала бы еще одним беспрецедентным шагом в продолжающейся кампании Белого дома по наращиванию влияния на американский ЦБ и монетарную политику, традиционно имевшую определенную защиту от политического давления, отмечает агентство.

Президенты 12 ФРБ переутверждаются каждые пять лет, и совет управляющих ФРС может заменить любого из них в рамках такой процедуры, но никогда не делал этого. Ближайшая процедура предстоит в феврале 2026 года, и она приобретает особое значение с учетом недавнего решения Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизы Кук. Некоторые из президентов ФРБ ранее этим летом начали выражать обеспокоенность действиями Трампа и тем, что они могут означать для их должностей, сообщили источники агентства. По их словам, решение президента США об увольнении Кук усилило эти опасения.

Трамп сообщил об увольнении Кук 25 августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте. Кук отказалась уходить в отставку, заявив, что президент не имеет полномочий увольнять ее без веской причины. Ее адвокат сообщил, что Кук оспорит в суде решение Трампа.

"Администрация президента переворачивает каждый камень, чтобы выяснить, где находятся рычаги влияния на ФРС", - отмечает экономист LHMeyer/Monetary Policy Analytics Дерек Танг.

Одним из таких рычагов, по его словам, может стать голосование за переутверждение президентов ФРБ. Как только Белый дом обеспечит себе поддержку большинства в совете управляющих, он сможет оказывать давление на наиболее "ястребино" настроенных глав ФРБ, используя голосование по их переутверждению как новый инструмент влияния, говорит Танг.

Трамп постоянно критикует Федрезерв и его нынешнего председателя Джерома Пауэлла, требуя от американского ЦБ снижения ставки. ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% с декабря прошлого года.