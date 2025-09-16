Поиск

Сенат США утвердил назначение Стивена Мирана в совет управляющих ФРС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Стивена Мирана на вакантный пост в совете управляющих Федеральной резервной системы. За его назначение проголосовали 48 сенаторов, против - 47, сообщает Reuters.

Обычно утверждение Сенатом кандидатуры на должность члена совета управляющих ФРС занимает несколько месяцев, в случае с Мираном это заняло менее шести недель.

В результате Миран сможет принять участие в сентябрьском заседании Федрезерва, которое начнется 16 сентоября. Большинство аналитиков и экономистов прогнозируют, что по его итогам размер базовой процентной ставки будет снижен.

В начале августа Адриана Куглер досрочно покинула совет управляющих Федрезерва, в который входила с сентября 2023 года. Ее срок службы истекал 31 января 2026 года. Как заявлял ранее Трамп, Миран войдет в совет управляющих ФРС на этот промежуток времени, пока будет идти поиск кандидата, который займет данный пост на постоянной основе.

Миран, который возглавляет совет экономических консультантов Белого дома, сохранит эту должность, но уйдет в неоплачиваемый отпуск на время работы в ФРС до 31 января. Однако он может остаться в Федрезерве на неопределенный срок, если преемник на его место еще не будет выбран и утвержден.

Сейчас в совет управляющих ФРС входят еще два ставленника Трампа, которых он назначил во время первого президентского срока. Это Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, которые на предыдущем заседании голосовали за понижение базовой ставки, в отличие от других членов, выступивших за ее сохранение на прежнем уровне.

Федрезерв удерживает процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. В августе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что уменьшение ставки возможно на сентябрьском заседании, сославшись на растущие риски на рынке труда и предупредив, что инфляция остается угрозой.

