В ВТБ рассматривают регулярную выплату крупных дивидендов как часть долгосрочной стратегии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Менеджмент ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть своей долгосрочной стратегии, говорится в презентации банка для инвесторов.

"Существуют мощные продивидендные факторы для регулярной выплаты крупных дивидендов", - заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на онлайн-встрече с инвесторами в рамках SPO.

Он пояснил, что одним из этих факторов является восстановление доходов от основного бизнеса параллельно с восстановлением процентного цикла. "По нашему мнению, меньше, чем в прошлом, капитала будет уходить на органический рост активов. Это связано с тем, что после стабилизации и уменьшения ключевой ставки наш регулятор будет заинтересован в сохранении темпов прироста денежной массы, куда входят кредиты на уровнях, примерно совпадающих с 2017-2019 годами, когда инфляция была на таргете. Это означает, что, по сути, банки будут разными регуляторными методами замедлены с точки зрения темпов роста кредитов. Формируется понимание, что если банковский кредит растет на 18-20%, это несовместимо с таргетом по инфляции, поэтому банковский сектор будет замедлять темпы роста активов. По совокупному объему кредитного портфеля, по нашему мнению, в среднесрочном банки не будут расти больше 10%", - отметил Пьянов.

По его словам, важным фактором, который стал основной причиной выплаты высоких дивидендов в 2025 году за 2024 год, является необходимость финансировать "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК), находящуюся в управлении ВТБ.

"Требуемые средства для модернизации нашего судостроения превышают триллион рублей. Основной источник финансирования - это будут дивиденды от ВТБ. Есть указ президента, который предусматривает целевым образом перераспределение государственной части дивидендов от ВТБ на период доверительного управления для покрытия финансовых потребностей ОСК. Понятно, что первые дивиденды большие - это только незначительная часть общей потребности, поэтому это очень мощный продивидендный фактор", - добавил первый зампред.

Факторы, которые могут повлиять на выплату дивидендов, находятся на стороне достаточности капитала. "Менеджмент не вправе предлагать, а набсовет не вправе одобрять тот размер дивидендов, который либо в момент выплаты приведет к нарушению нормативов, либо после выплаты может привести к такой ситуации", - напомнил Пьянов.

"Если неожиданно за пределами уже анонсированного будут какие-то регуляторные дополнительные требования, это в конкретные годы может ограничить выплату дивидендов, но менеджмент намерен долгосрочно придерживаться практики выплаты дивидендов с преобладанием продивиденных факторов в этой дивидендной истории", - заявил топ-менеджер.

ВТБ за 2024 год выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей). Общий объем дивидендов держателям обыкновенных акций составил 137,4 млрд рублей, совокупный объем выплат по "префам" - 138,4 млрд рублей. Государство, владеющее долей в 61,8% через обыкновенные и привилегированные акции ВТБ, получило от банка в виде дивидендов 223,2 млрд рублей. Ожидается, что эта сумма пойдет на финансирование деятельности ОСК, которая находится в доверительном управлении банка.

Комментируя размер дивидендов, которые банк может направить акционерам по итогам 2025 года, Пьянов заявил, что у него есть "рабоче-крестьянская внутренняя считалка" возможной емкости выплат, базирующаяся на целевом значении рентабельности капитала (ROE) в 20%.

"Если взять целевую метку 20%, то можно определить, сколько процентов капитала являются точно не распределяемыми на дивиденды. Мы будем иметь в 2026-2028 годах продолжающиеся годовые циклы повышения требований к достаточности капитала через восстановление Базельских надбавок (...) Мы обязаны даже, если не будем расти, при таком же объеме активов, взвешенных с учетом риска, 7 процентных пунктов из 20% ROE отдавать на увеличивающиеся требования по достаточности капитала", - заявил он.

Еще от 3 п.п. от 20% банк должен направлять на резервирование заблокированных активов и выплату процентов по вечным субординированным обязательствам.

"Остается половина из этого ROE, то есть 10% являются квазисвободными. Чтобы обеспечить 50% коэффициент выплаты от чистой прибыли, нам нужно 8% ROE зарезервировать на эти дивиденды. И оставшиеся 2% - это наш рост, который, как я и говорил, явно будет в рынке, умеренным", - заявил топ-менеджер.

ВТБ планирует заработать в 2025 году около 500 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.