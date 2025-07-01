Акционеры ВТБ утвердили дивиденды за 2024 год в 25,58 руб. на обыкновенную акцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ВТБ утвердило выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,8 млрд рублей, говорится в материалах банка.

Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров возобновить выплату дивидендов.

Размер выплат на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля, а общий объем дивидендов держателям обыкновенных акций - 137,4 млрд рублей.

Размер выплат на одну привилегированную акцию первого типа составит 0,002654 рубля, на одну привилегированную акцию второго типа - 0,026540 рубля. Совокупный объем выплат по "префам" за 2024 год составит 138,4 млрд рублей.

Последний день для покупки акций под дивиденды - 10 июля.

Государство, владеющее долей в 61,8% через обыкновенные и привилегированные акции ВТБ, получит от банка в виде дивидендов 223,2 млрд рублей. Ожидается, что эта сумма пойдет на финансирование деятельности "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), которая находится в доверительном управлении банка.

Президент РФ Владимир Путин в июне распорядился направлять доходы федерального бюджета в виде дивидендов ВТБ, выплаченных за 2024-2028 годы, на финансирование ОСК. Глава банка Андрей Костин говорил журналистам, что средства могут быть распределены на финансирование нового инвестиционного проекта и закрытие кредита компании.

Увязка финансирования ОСК с дивидендами на пакет государства в капитале ВТБ повышает шансы на регулярные выплаты, говорил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Назначение ВТБ управляющим активами ОСК является продивидендным фактором. ОСК имеет огромные финансовые потребности, а появление управляющего четко сигнализирует государству как акционеру, что управляющий решит все вопросы с финансированием. У нас нет других способов по финансированию, кроме как в виде дивидендов. Является ли это гарантией того, что дивиденды станут регулярными? Наверное, нет. Но давление на регулярную выплату дивидендов этот указ увеличивает", - заявил Пьянов.

"Вы видите, что мы регулярно обращаемся к рынку капитала, сначала в 2023 году, потом в 2025 году, в поиске нового капитала. Без дивидендов это сделать сложно. У нас внутри установка, что нормальный modus operandi группы ВТБ - это регулярная выплата дивидендов. И если мы после экстремальных событий восстановились, а мы сейчас накопленной чистой прибылью перекрыли убытки 2022 года, то мы должны выстраивать свой бизнес, чтобы иметь способность выплачивать дивиденды", - отметил первый зампред ВТБ.

В последний раз банк платил дивиденды по итогам 2020 года, выплатив 32,74 млрд рублей, из которых 18,15 млрд рублей - на обыкновенные акции.

Контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.