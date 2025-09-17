Чистый убыток "Манчестер Юнайтед" в 2025 фингоду упал в 3,8 раза

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Manchester United, владелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" в 2025 финансового году сократил чистый убыток в 3,8 раза, при этом его выручка выросла менее чем на 1%, но достигла рекорда, следует из отчетности.

Чистый убыток за год, который завершился 30 июня, составил 18,4 млн фунтов ($25 млн) по сравнению с 69,3 млн фунтов годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 23,8% - до 182,8 млн фунтов.

Выручка увеличилась до 666,5 млн фунтов против 661,8 млн фунтов годом ранее.

Доход Manchester United от продажи прав на показ матчей упал на 22% (до 172,9 млн фунтов). При этом выручка от продажи билетов, а также товаров и услуг на стадионе повысилась на 16,9% (до 160,3 млн фунтов), от коммерческой деятельности - на 10% (до 333,3 млн фунтов).

В четвертом финквартале (апрель-июнь) скорректированная EBITDA подскочила почти вдвое - до 37,5 млн фунтов с 19,3 млн фунтов за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали 44,3 млн фунтов, по данным LSEG.

В 2026 фингоду компания прогнозирует выручку в диапазоне 640-660 млн фунтов, скорректированную EBITDA - 180-200 млн фунтов.