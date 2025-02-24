Manchester United уволит 150-200 работников

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Manchester United, владелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" (МЮ), планирует сократить 150-200 работников в рамках реструктуризации, говорится в сообщении компании.

Меры направлены на улучшение финансового положения и повышение эффективности.

"В конце этого процесса у нас будет более бережливый, гибкий и финансово устойчивый футбольный клуб", - заявил главный исполнительный директор компании Омар Беррада.

Manchester United терпит убытки уже пять лет подряд и в прошлом году уволил 250 человек.

Котировки акций компании снижаются на 0,4% в ходе торгов в понедельник в Нью-Йорке.