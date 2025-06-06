Manchester United значительно сократил квартальный убыток

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Manchester United, владелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" (МЮ), в третьем квартале 2025 финансового года нарастил выручку на 17,4%, получил незначительный убыток.

В январе-марте чистый убыток компании в январе-марте составил 2,7 млн фунтов ($3,7 млн) против 71,5 млн фунтов годом ранее. Скорректированная EBITDA подскочила в 3,7 раза - до 51,2 млн фунтов.

Выручка увеличилась до 160,5 млн фунтов против 136,7 млн фунтов годом ранее.

Доход Manchester United от продажи прав на показ матчей повысился на 10,1% (до 41,3 млн фунтов), от продажи билетов, а также товаров и услуг на стадионе - в 1,5 раза (до 44,5 млн фунтов), от коммерческой деятельности - на 7,3% (до 74,7 млн фунтов).

В текущем финансовом году компания теперь прогнозирует выручку в размере 660-670 млн фунтов против ожидавшихся ранее 650-670 млн фунтов. Скорректированная EBITDA прогнозируется в диапазоне 180-190 млн фунтов, тогда как ранее ожидалась ближе к 160 млн фунтов.

Котировки акций Manchester United растут на 6,8% на предварительных торгах в пятницу в Нью-Йорке.