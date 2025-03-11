"Манчестер Юнайтед" потратит 2 млрд фунтов на новый 100-тысячный стадион

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" планирует инвестировать 2 млрд фунтов стерлингов ($2,58 млрд) в строительство нового стадиона на 100 тысяч посадочных мест, передает BBC.

Стадион будет построен рядом с легендарной домашней ареной "Олд Траффорд", которая после завершения строительства будет снесена.

"Олд Траффорд" - крупнейший клубный стадион в Англии, вмещающий более 74 тысяч зрителей. Он был построен в 1910 году и с тех пор претерпел ряд масштабных реноваций, однако все равно считается устаревшим по сравнению с более новыми аренами. В частности, фанаты жалуются на протекающую крышу стадиона.

"Наш действующий стадион отлично служит нам последние 115 лет, но теперь он отстает от лучших арен в мире спорта", - отметил совладелец клуба Джим Рэдклифф.

Дизайн нового стадиона разработает бюро Foster and Partners известного архитектора Нормана Фостера, которое в частности работало над реконструкцией стадиона "Уэмбли". Клуб ожидает, что строительство создаст 92 тысячи новых рабочих мест и добавит 7,3 млрд фунтов ежегодно для экономики страны. Благодаря повышенной вместимости матчи "Манчестер Юнайтед" смогут посещать дополнительно 1,8 млн человек в год.

В прошлом сезоне клуб занял восьмое место в Английской премьер-лиге. Сейчас, после 28 сыгранных матчей, команда располагается на 14-й строчке чемпионата.

Котировки акций юрлица Manchester United Plc, владеющего клубом, растут на 1,9% в ходе торгов предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник. С начала года акции компании упали на 22%.