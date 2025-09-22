Поиск

Глава ФРБ Атланты призвал ФРС не спешить с новым снижением ставок

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в данный момент не видит причин для дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США.

"Меня беспокоит, что инфляция уже долгое время находится на высоком уровне, - заявил он The Wall Street Journal. - И поэтому сегодня я бы не стал ничего менять или выступать за это, но посмотрим, что будет".

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в августе увеличились на 2,9% в годовом исчислении после подъема на 2,7% в июле. Таким образом, инфляция достигла максимальных темпов с января.

На минувшей неделе ФРС понизила ставки на 25 базисных пунктов, и Бостик, по его словам, на этом заседании указал в документах, что предусматривает лишь одно снижение на весь текущий год. Американский ЦБ до конца года проведет еще два заседание, ближайшее - 28-29 октября.

Глава ФРБ Атланты предусматривал одно снижение ставки в 2025 году и на июньском заседании.

Решение снизить ее в сентябре устроило его, поскольку риски для экономики США были более равномерно распределены между снижением занятости и ускорением инфляции, чем тремя месяцами ранее, когда борьба с инфляцией была в однозначном приоритете, сказал Бостик.

Бостик не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

Рафаэль Бостик США ФРС ФРБ Атланты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Минфин перечислил НРД 5,5 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2029" и замещающему выпуску

Иностранные покупатели газа получили отсрочку до конца года для организации работы с Газпромбанком

Основатель "Делимобиля" отметил, что Lada дороже китайских машин более высокого класса

Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });