Глава ФРБ Атланты призвал ФРС не спешить с новым снижением ставок

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в данный момент не видит причин для дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США.

"Меня беспокоит, что инфляция уже долгое время находится на высоком уровне, - заявил он The Wall Street Journal. - И поэтому сегодня я бы не стал ничего менять или выступать за это, но посмотрим, что будет".

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в августе увеличились на 2,9% в годовом исчислении после подъема на 2,7% в июле. Таким образом, инфляция достигла максимальных темпов с января.

На минувшей неделе ФРС понизила ставки на 25 базисных пунктов, и Бостик, по его словам, на этом заседании указал в документах, что предусматривает лишь одно снижение на весь текущий год. Американский ЦБ до конца года проведет еще два заседание, ближайшее - 28-29 октября.

Глава ФРБ Атланты предусматривал одно снижение ставки в 2025 году и на июньском заседании.

Решение снизить ее в сентябре устроило его, поскольку риски для экономики США были более равномерно распределены между снижением занятости и ускорением инфляции, чем тремя месяцами ранее, когда борьба с инфляцией была в однозначном приоритете, сказал Бостик.

Бостик не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.