Миран считает, что пошлины на импорт существенно не влияют на инфляцию в США

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пошлины на импорт в США товаров из большинства стран, введенные администрацией президента Дональда Трампа, не оказали существенного влияния на инфляцию, считает член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран.

"Я не вижу, чтобы пошлины существенно влияли на инфляцию. Я не вижу никаких доказательств того, что это происходит", - сказал он CNBC, объясняя свою оценку перспектив денежно-кредитной политики Федрезерва.

Миран был единственным членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), не поддержавшим решение о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов (до 4-4,25%), принятое в среду большинством голосов. Он голосовал за более существенное снижение - на 50 б.п.

Сенат утвердил кандидатуру Мирана на вакантную должность в совете управляющих ФРС незадолго до сентябрьского заседания, которое стало для него первым. Ранее он возглавлял совет экономических консультантов Белого дома.

Миран считается соратником Трампа, неоднократно критиковавшего ФРС за нежелание снижать процентную ставку, которая оставалась на уровне 4,25-4,5% с декабря прошлого года.

Миран также отметил, что это его прогноз представлен нижней точкой в точечном графике (dot plot), отражающем индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки. Он ожидает, что до конца года ставка будет снижена до 2,75-3%, тогда как большинство других руководителей ФРС прогнозируют снижение до 3,5-3,75%.

"Надеюсь, что мне удастся убедить своих коллег поддержать более агрессивное снижение ставок", - сказал Миран.