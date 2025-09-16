Поиск

Банк России сообщил об ухудшении бизнесом оценки условий кредитования в сентябре

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре оценка российскими предприятиями изменения условий кредитования ухудшилась по сравнению с августом предыдущим месяцем за счет ужесточения неценовых факторов, сообщил Банк России после ежемесячного опроса компаний.

Предприятия указывали на увеличение сроков рассмотрения кредитных заявок, повышение требований к финансовому положению заемщиков и другие факторы ужесточения неценовых условий.

Доля предприятий, сообщивших о смягчении условий кредитования, в сентябре снизилась, подчеркивает ЦБ. Общий баланс оценок находится вблизи средних значений 2021 года.

В опросе ЦБ с 1 по 9 сентября приняло участие 10,2 тысячи нефинансовых предприятий (среднее число респондентов за 2024 год - 15,5 тысячи).

Банк России ЦБ РФ
Новости

Хроники событий
